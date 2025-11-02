Марченко отметился ассистом в 4-м матче подряд, не забил – в 6-м подряд. У него 5+6 в 11 играх при полезности «+7»

Кирилл Марченко отметился ассистом в 4-м матче подряд.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко ассистировал при победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (3:2).

На счету 25-летнего россиянина 11 (5+6) очков в 11 играх при полезности «+7». Текущая результативная серия – 4 игры (0+4 на отрезке), безголевая – 6 игр.

Сегодня Марченко (17:59, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 2 силовыми приемами.