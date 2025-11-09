Любушкин набрал 2-е очко в сезоне – передача в матче с «Нэшвиллом». У защитника «Далласа» 10 минут штрафа в 13 играх
Защитник «Далласа» Илья Любушкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Нэшвиллом» (5:4).
Россиянин набрал 2-е (0+2) очко в сезоне, всего он провел 13 игр при 10 минутах штрафа.
В матче с «Предаторс» за 17:44 (0:32 – в меньшинстве) у Любушкина 1 бросок в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Последние новости