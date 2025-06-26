Илья Любушкин: «Джонстон и Харли сказали, что русская баня им очень понравилась. Получили хорошие эмоции и восстановление»
Илья Любушкин рассказал о своей бане в Далласе.
– Зимой вы выкладывали в соцсетях кадры строительства бани у себя дома в Далласе.
– Да, уже построили ее и вовсю пользуемся.
– Кто-то из команды ее уже посещал?
– Была парочка ребят. Понятно, что в основном ее посещает Женя Дадонов.
Но приходили также и канадцы – Том Харли и Уайатт Джонстон. Сказали, что русская баня им очень понравилась. Получили хорошие эмоции и восстановление, – сказал защитник «Далласа» Илья Любушкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
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