Илья Любушкин: «Джонстон и Харли сказали, что русская баня им очень понравилась. Получили хорошие эмоции и восстановление»

Илья Любушкин рассказал о своей бане в Далласе.

– Зимой вы выкладывали в соцсетях кадры строительства бани у себя дома в Далласе.

– Да, уже построили ее и вовсю пользуемся.

– Кто-то из команды ее уже посещал?

– Была парочка ребят. Понятно, что в основном ее посещает Женя Дадонов.

Но приходили также и канадцы – Том Харли и Уайатт Джонстон. Сказали, что русская баня им очень понравилась. Получили хорошие эмоции и восстановление, – сказал защитник «Далласа» Илья Любушкин .