Илья Любушкин забил за «Даллас» в матче с «Сент-Луисом» на предсезонке.

31-летний защитник «Старс» открыл счет в выставочном матче с «Блюз» (5:3). Гол стал для россиянина первым на текущей предсезонке.

Сегодня Любушкин (17:07 – все в равных составах, нейтральная полезность) дважды бросил в створ ворот и дважды не попал в него. Также он сделал 1 блок и получил малый штраф.