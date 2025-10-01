Любушкин забил за «Даллас» в матче с «Сент-Луисом» на предсезонке
Илья Любушкин забил за «Даллас» в матче с «Сент-Луисом» на предсезонке.
31-летний защитник «Старс» открыл счет в выставочном матче с «Блюз» (5:3). Гол стал для россиянина первым на текущей предсезонке.
Сегодня Любушкин (17:07 – все в равных составах, нейтральная полезность) дважды бросил в створ ворот и дважды не попал в него. Также он сделал 1 блок и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости