Алексей Кудашов высказался о поражении «Динамо» от СКА.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от СКА со счетом 2:3.

– Когда-то тебе везет, когда-то нет. В двух голах была шайба на крюке, невынужденная потеря – и шайба у наших ворот. Так я охарактеризую игру.

– Ожиганов не принимал участие в игре, поэтому во второй паре выходил Адамчук. В дальнейшем вместо Адамчука выходил Шараканов. С чем была связана замена?

– Мы делали разные тренировки, наигрываем разные комбинации.

– Кудрявцев вернулся в «Динамо». Когда его ждать?

– Нескоро. Вы знаете, почему он не играл? Он еще в процессе восстановления. Пока нет сроков восстановления, – сказал Кудашов.

СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд