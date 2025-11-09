Сикьюра о 2:3 от СКА: «Результатом недовольны, но он показал, где мы можем стать лучше. В каком-то смысле такие поражения полезны, дают возможность перезагрузиться и снова начать побеждать»

Дилан Сикьюра высказался о поражении «Динамо» от СКА.

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра прокомментировал поражение от СКА со счетом 2:3.

– Второй период был не лучшим в нашем исполнении, мы позволили сопернику больше, чем нам хотелось бы. Но мы смогли сравнять счет, к сожалению, для победы этого не хватило.

– Прервалась шестиматчевая серия побед. Эмоционально тяжело, когда обрывается такой хороший отрезок?

– Невозможно выиграть все матчи. Предыдущие шесть матчей мы показывали хороший хоккей, побывали в разных ситуациях – отыгрывались, вели в счете, сравнивали на последних секундах или вырывали победы.

Понятно, что результатом мы недовольны, но он показал нам, где мы можем стать лучше. В каком-то смысле такие поражения тоже полезны, дают возможность перезагрузиться и снова начать побеждать.

– В прошлом сезоне у «Динамо» был один из лучших розыгрышей большинства. В этом сезоне пока испытываете трудности с розыгрышем лишнего. Что не получается?

– Возможно, да, где-то испытываем трудности. Что-то меняем в розыгрыше, где-то соперники изучают нас, порой просто шайба не заходит, иногда успех большинства зависит и от команды, против которой ты играешь. Факторов много.

– Отсутствие Ожиганова и Пакетта в том числе можно назвать фактором?

– Да, в том числе. Эти ребята – важная часть команды. В то же время у нас есть ребята, которые могут проявить себя, например, Шараканов получил возможность сыграть в большинстве, хорошую работу проделал, отдал передачу. Все здесь зависит от подхода к делу, – сказал Сикьюра.

СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд