СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд

СКА прервал 6-матчевую победную серию московского «Динамо».

«Динамо» Москва уступило СКА (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Команда из Санкт-Петербурга прервала 6-матчевую победную серию московского клуба.

СКА выиграл 2-ю игру подряд. На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.

«Динамо» занимает 5-е место в Западной конференции с 31 баллом в 23 матчах.