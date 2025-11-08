СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд
СКА прервал 6-матчевую победную серию московского «Динамо».
«Динамо» Москва уступило СКА (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда из Санкт-Петербурга прервала 6-матчевую победную серию московского клуба.
СКА выиграл 2-ю игру подряд. На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.
«Динамо» занимает 5-е место в Западной конференции с 31 баллом в 23 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
