Ларионов о 3:2 с «Динамо»: «Не хочу говорить много высокопарных слов, это лишь маленький штрих той игры, которую хотим видеть. Поздравляю ребят с волевой победой»

Игорь Ларионов оценил игру СКА с «Динамо» Москва.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе в матче против московского «Динамо» (3:2).

«Хочу поздравить ребят с волевой победой. Это радует. Не хочу говорить много высокопарных слов, это лишь маленький штрих той игры, которую хотим видеть.

Приятно получать такие маленькие радости. Игра была непростая, против очень сильной команды», – сказал Ларионов.

СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд