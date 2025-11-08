  • Спортс
  • Козырев о сравнении с терминатором в ролике «Шанхая»: «Есть такая штука, она называется табло, там ответ. Для болельщиков это интересно, думаю»
Козырев о сравнении с терминатором в ролике «Шанхая»: «Есть такая штука, она называется табло, там ответ. Для болельщиков это интересно, думаю»

Андрей Козырев высказался о сравнении с терминатором Т-1000.

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче против «Шанхая» (4:2).

Он также высказался о ролике по мотивам вселенной «Терминатора», в котором пресс-служба китайского клуба представила его в образе жидкого Т-1000

– Изначально хотели бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас. Что касается игры, хорошая командная победа. Забили хорошие голы и в концовке сыграли надежно на результат.

Играли с очень сильным соперником, и вратарь здорово играл. Вы правильно сказали, что мы создавали много моментов, но вратарь был на высоте и держал в игре соперника.

– В гостях получили поддержку, которую будто в Череповце не имеете. Какие ощущения в связи с этим?

– Да, всегда об этом говорим. Когда приезжаем в Петербург, то здесь у нас очень хорошая поддержка, потому что много людей из Череповца живет в Петербурге. И они поддерживают нас.

– «Шанхай» приветствовал «Северсталь» очень интересным роликом, в котором вам досталась роль терминатора. Смотрели ли вы этот ролик? И как оцените такое приветствие?

– Да, я видел, мне прислали. Думаю, для болельщиков это интересно. А как прокомментирую? Есть такая штука, она называется табло, там ответ – на этом табло.

– В том году подмечали, что часто вбрасывания проигрываете. 40% процентов против 60% на точке у вас сегодня. Что-то меняется, на ваш взгляд?

– Вообще, меняется. Когда играем с другими командами, у нас другое соотношение. Ну у сегодняшнего соперника много ребят из Канады. Традиционно у них этот навык лучше развит.

– Как вам игра вратаря Константина Шостака?

– Вы видели, что он очень здорово сыграл, держал нас в игре. Было очень много моментов. Неоднократно говорил, что у «Шанхая» очень хороший подбор игроков с игровыми навыками. Что мы победили с таким счетом – огромная заслуга Константина.

– За пару секунд перед второй пропущенной шайбой была будто задержка клюшкой. Была мысль взять запрос?

– Не комментирую решения судей. Посчитали, что не нужно брать этот запрос. Такое решение было принято.

– Думбадзе уже третий матч набирает очки. В чем он прибавил?

– Это показательно с точки зрения того, как хоккеист может играть с помощью трудолюбия. И вообще все звено здорово играет. Голевая серия у него… Весь труд звена выливается в забитые шайбы. Про Подшивалова то же самое. Они друг друга дополняют. И не только они, – сказал Козырев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
