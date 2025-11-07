Ожиганов о «ВТБ-Арене»: «Руководство арены оценивало качество льда 5 ноября – даже им не понравился. На игре с «Ладой» ситуация не поменялась, такой же не самый лучший лед, что огорчает»

Игорь Ожиганов высказался о качестве льда на домашней арене «Динамо».

Капитан московского «Динамо » Игорь Ожиганов раскритиковал качество льда на «ВТБ-Арене».

6 ноября команда дома победила «Ладу» (4:3 Б).

«После ЦСКА в команде жаловались на качество льда. 5 ноября вечером руководство арены его оценивало – даже им лед не понравился.

На игре с «Ладой» ситуация не поменялась, такой же не самый лучший лед, что огорчает», – сказал Ожиганов.

