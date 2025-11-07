Ожиганов о «ВТБ-Арене»: «Руководство арены оценивало качество льда 5 ноября – даже им не понравился. На игре с «Ладой» ситуация не поменялась, такой же не самый лучший лед, что огорчает»
Игорь Ожиганов высказался о качестве льда на домашней арене «Динамо».
Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов раскритиковал качество льда на «ВТБ-Арене».
6 ноября команда дома победила «Ладу» (4:3 Б).
«После ЦСКА в команде жаловались на качество льда. 5 ноября вечером руководство арены его оценивало – даже им лед не понравился.
На игре с «Ладой» ситуация не поменялась, такой же не самый лучший лед, что огорчает», – сказал Ожиганов.
Кудашов о качестве льда после «Золотого Граммофона» на «ВТБ-Арене»: «Люди получили удовольствие от концерта. Очень тяжело играть, ребята бегут, а под ними проваливается лед»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости