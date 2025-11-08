Десятков об 1:0 с «Динамо» Минск: «Тяжелая игра. Мы мужественно и самоотверженно оборонялись. Нужно отметить ребят и вратаря»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча с минским «Динамо» (1:0)
Автором шайбы «Лады» стал Георгий Белоусов. Вратарь Александр Трушков отразил все 49 бросков по своим воротам.
– Хорошая, тяжелая игра. Преимущество территориальное было у хозяев, после того как мы забили гол. Мы мужественно и самоотверженно оборонялись. Нужно отметить ребят и вратаря.
– Можно ли считать, что когда вы выстояли 3 на 5 в конце второго периода, это стало ключевым моментом матча?
– Наверное, да. Игра в большинстве и меньшинстве у нас не совсем получается. Это был один из ключевых моментов.
– У вас показатели при меньшинстве на последнем месте в лиге. Как собираетесь это исправлять?
– Работаем над этим. Нужно в меньшинстве не пропускать, а в большинстве забивать.
– Как оцените последние выездные игры?
– Тяжелый выезд. У нас достаточно много хоккеистов, ротация есть. Ребята заслужат своей игрой место в составе. Будем думать, голову ломать, – сказал Десятков.
«Лада» прервала 6-матчевую победную серию минского «Динамо». Трушков отразил 49 бросков, сделав шатаут