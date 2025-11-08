Галлан о результатах «Шанхая»: «Сейчас у нас небольшая просадка, есть поражения. Нужно научиться выходить из этой ситуации и выигрывать матчи»

Жерар Галлан высказался об игре «Шанхая» с «Северсталью».

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан поделился мыслями после матча с «Северсталью» (2:4).

– Первые два периода это была хорошая игра. Я был доволен игрой команды. И в целом первые два периода игра была достаточно равной.

Но затем соперник повел 3:0 и далее мы не совсем хорошо сыграли. Очень обидное для нас поражение, но первые два периода все выглядело неплохо.

– Почему в последних матчах, за исключением предыдущей встречи с «Северсталью», команда забрасывает не больше двух шайб?

– Иногда такое бывает. Попытки у нас были. Иногда такое случается. Не могу ответить, почему так. Все-таки не я играю.

– Есть какая-то физическая просадка у команды сейчас? С ними связаны с результаты?

– У нас было определенное количество травм. Потихоньку ребята возвращаются из списка травмированных. Вероятно, были с этим сложности связаны.

Но в целом, мы набираем очки. Конечно, какие-то матчи мы проигрываем, это обидно. Но с начала сезона мы одержали более 10 побед. Сейчас у нас небольшая просадка. Есть поражения. Нужно научиться выходить из этой ситуации и выигрывать матчи.

– Считается, что Ларионов и Козырев ставят идентичный стиль игры. Вы ощутили, что играли против братьев-близнецов?

– Не думаю про тот матч со СКА , он уже прошел. Мы фокусировались на игре с «Северсталью». Да, есть какие-то схожие моменты у этих двух команд. Но многие команды играют похоже. В этом нет ничего сверхъестественного, – сказал Галлан.

У «Шанхая» 8 поражений в 9 последних матчах, сегодня – 2:4 от «Северстали». Команда Галлана идет 7-й на Западе