Самсонов о переходе в «Сочи»: «Не думаю, что агенты в НХЛ упустили рынок – видимо, так сложилось. То, что по моим воротам будут много бросать – это хорошо. Легких путей не искал»

Илья Самсонов: хорошо, что в «Сочи» по моим воротам будут много бросать.

Вратарь Илья Самсонов не против высокой нагрузки после перехода в «Сочи».

– Удивило ваше решение. Почему вы подписали контракт с «Сочи»?

– Я посоветовался с семьей и понял, что нет смысла сидеть дальше без дела. Ну и все: договорились с «Магниткой», договорились с «Сочи». И получился мой переход. Я просто хочу сейчас играть в хоккей, получая от этого удовольствие. Устал уже просто так тренироваться.

– По всем рейтингам в межсезонье вы выходили в топ‑5 лучших свободных агентов НХЛ. Все были уверены, что вы будете дальше играть в Северной Америке.

– Так и должно было быть. Но если честно, я не знаю, как это произошло и почему так получилось. Не думаю, что мои агенты упустили рынок или допустили какой‑то промах. Видимо, так сложилось, и больше к этому нечего добавить. Для меня это определенный вызов. Поэтому выбор и пал на «Сочи». Мы хорошо пообщались с руководством. И на семейном совете было решено, что главное сейчас — вернуться на свой уровень, причем быстро.

То, что по моим воротам будут много бросать – так это хорошо. И сейчас «Сочи» осталось провести 50 матчей в регулярном чемпионате. Хочу помочь команде исправить сложившуюся ситуацию. Поверьте, я не искал легких путей, – сказал Самсонов.