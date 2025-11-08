Наместников провел 800-й матч в НХЛ. У форварда «Виннипега» 343 очка в регулярках

Владислав Наместников достиг отметки 800 матчей в НХЛ.

Нападающий «Виннипега » Владислав Наместников провел 800-й матч в НХЛ.

Юбилейной для форварда стала игра против «Сан-Хосе» (1:2). Он не набрал очков в этом матче.

Всего на счету Наместникова 343 (143+200) балла в 800 играх в регулярных чемпионатах НХЛ .