Наместников провел 800-й матч в НХЛ. У форварда «Виннипега» 343 очка в регулярках
Владислав Наместников достиг отметки 800 матчей в НХЛ.
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников провел 800-й матч в НХЛ.
Юбилейной для форварда стала игра против «Сан-Хосе» (1:2). Он не набрал очков в этом матче.
Всего на счету Наместникова 343 (143+200) балла в 800 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
