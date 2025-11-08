Гатиятулин о Денисенко: «Что-то у него не получилось в Америке с командами. Ищем путь, чтобы навыки и уверенность вернулись и он мог доминировать»

Гатиятулин о Денисенко: что-то у него не получилось в Америке с командами.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре форварда Григория Денисенко .

Сегодня «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3. Денисенко не отметился набранными очками. В 24 матчах сезона на его счету 6 шайб и 8 передач.

Нападающий ранее играл в системах «Флориды», «Вегаса» и «Нэшвилла». В межсезонье он перешел в «Ак Барс ».

– Как Денисенко интегрировался в команду?

– Гришу вы, наверное, знаете лучше всех. В молодежном хоккее он был одним из лучших игроков по всему миру. Что-то у него не получилось в Северной Америке с командами. Сейчас ищем путь, чтобы навыки и уверенность вернулись и он мог доминировать.

Гриша хотел играть именно в «Ак Барсе». В первый раз его переход обсуждали еще весной, но контракт подписали в сентябре. Все это время он терпеливо ждал, как разрешится ситуация, – сказал Гатиятулин.