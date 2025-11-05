  • Спортс
1

Андрей Назаров: «Вратари в КХЛ выходят на первый план. С ними много трансферов – чем качественнее голкипер, тем больше шансов в регулярке и плей-офф»

Андрей Назаров: вратари выходят на первый план в КХЛ.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров оценил роль голкиперов в лиге.

«Накануне последил за очередным игровым днем в КХЛ. Да, матчи получились не самые результативные, но все это в очередной раз доказывает, что вратари в лиге выходят на первый план.

Чем качественнее голкипер – тем больше шанс, что команда удачно выступит как в регулярном чемпионате, так и потом в плей-офф, если она туда попадет. Именно поэтому мы видим много трансферов именно с участием вратарей.

Отдельно отмечу возвращение из Северной Америки в Россию голкипера Ильи Самсонова. Так, во вчерашнем матче ХК «Сочи» со «Спартаком» он не пропустил ни одной шайбы в основное время, чем помог своей команде заработать один балл.

Во многом благодаря уверенной игре Самсонова в первых двух периодах, до замены, сочинцы выиграли у красно-белых первую встречу. Фактор вратаря очевидный, отсюда и три набранных очка за две игры», – заявил Назаров.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
