Грицюк забил 3-й гол в сезоне – в игре с «Питтсбургом». Форвард «Нью-Джерси» прервал 5-матчевую серию без очков
Арсений Грицюк прервал 5-матчевую серию без очков.
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк прервал свою 5-матчевую серию без очков в НХЛ.
Форвард забил гол в игре против «Питтсбурга» (1:0, 1-й перерыв).
Теперь на счету Грицюка 7 (3+4) очков в 15 матчах НХЛ в нынешнем сезоне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
