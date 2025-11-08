Грицюк забил 3-й гол в сезоне – в игре с «Питтсбургом». Форвард «Нью-Джерси» прервал 5-матчевую серию без очков

Арсений Грицюк прервал 5-матчевую серию без очков.

Нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк прервал свою 5-матчевую серию без очков в НХЛ .

Форвард забил гол в игре против «Питтсбурга» (1:0, 1-й перерыв).

Теперь на счету Грицюка 7 (3+4) очков в 15 матчах НХЛ в нынешнем сезоне.