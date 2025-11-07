Кросби достиг отметки 10 голов за 15 матчей сезона. Только Хоу и Овечкин были быстрее среди игроков в возрасте 38+ лет в истории НХЛ
38-летний Сидни Кросби достиг отметки 10 голов за 15 матчей сезона НХЛ.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:3).
На счету 38-летнего канадца стало 19 (11+8) очков в 15 играх в текущем сезоне.
Таким образом, Кросби потребовалось всего 15 матчей, чтобы достичь отметки в 10 голов. Это третий результат в истории НХЛ для игроков в возрасте 38 лет или старше.
Быстрее были только Горди Хоу (12 игр в сезоне-1967/68) и Александр Овечкин (14 матчей в сезоне-2024/25).
