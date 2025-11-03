Юров об НХЛ: «В этой лиге нет тренеров, ставящих настолько атакующий хоккей, как у Разина. Все больше направлено на борьбу, на более прямолинейную игру»

Данила Юров: тренеры в НХЛ не ставят такой атакующий хоккей, как Разин.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров сравнил главного тренера команды Джона Хайнса с Андреем Разиным из «Металлурга ».

– Каково вам работать с Джоном Хайнсом? Он схож по стилю с Андреем Разиным?

– По стилю они точны не очень схожи. В этой лиге нет таких тренеров, которые ставят настолько атакующий хоккей, как это делал Андрей Владимирович. Все больше направлено на борьбу, на более прямолинейную игру.

Это хороший опыт для меня, потому что этот тренер поедет со сборной США на Олимпиаду, он был с ней на чемпионатах мирах.

– Егор Яковлев работал с Хайнсом в «Нью-Джерси». Он подсказывал, как нужно выстраивать диалог с тренером?

– Таких советов не было, мы просто разговаривали. Егор говорил, что он более оборонительный тренер, делает упор на защиту.

Здесь все быстрее, нужно ускорять игру. В КХЛ площадки побольше - есть место для креатива. В НХЛ же более системный хоккей. Надо терпеть и дожидаться моментов у ворот, – сказал Юров.