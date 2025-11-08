Выбранный в 1-м раунде драфта-2025 Андреянов: «У меня контракт с ЦСКА на 5 лет. Об НХЛ даже не думаю пока»
18-летний вратарь ЦСКА Петр Андреянов заявил, что пока выступает за команды системы клуба и не собирается в НХЛ. Напомним, он стал единственным россиянином, выбранным в 1-м раунде драфта НХЛ 2025 года. «Коламбус» выбрал Андреянова под 20-м номером.
«У меня действующий контракт с ЦСКА на пять лет. Пока я не отработаю полноценный контракт, не уеду в НХЛ. Даже не думаю и не разговариваю об этом», – заявил Петр Андреянов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
