Выбранный в 1-м раунде драфта-2025 Андреянов: «У меня контракт с ЦСКА на 5 лет. Об НХЛ даже не думаю пока»

Петр Андреянов: у меня контракт с ЦСКА, об НХЛ даже не думаю.

18-летний вратарь ЦСКА Петр Андреянов заявил, что пока выступает за команды системы клуба и не собирается в НХЛ. Напомним, он стал единственным россиянином, выбранным в 1-м раунде драфта НХЛ 2025 года. «Коламбус » выбрал Андреянова под 20-м номером.

«У меня действующий контракт с ЦСКА на пять лет. Пока я не отработаю полноценный контракт, не уеду в НХЛ . Даже не думаю и не разговариваю об этом», – заявил Петр Андреянов.