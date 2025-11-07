  • Спортс
Лайшев про Овечкина в Госдуме: «Он мудрый, не поддается политике ни налево, ни направо. Зачем ему это? Для него это не место прибежища, скандальность ему не нужна»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин – мудрый человек, ему не нужна скандальность, а решение о возможной политической карьере он примет сам. 

– Видите ли Александра Овечкина в Госдуме после окончания карьеры?

– Овечкин может еще лет пять подождать, посмотреть, что будет происходить. Это не является для него местом прибежища после той гордости и популярности, которая у него была. Я его хорошо знаю. Он выдерживает равновесие, не поддается политике ни налево, ни направо – это грамотная заслуга Овечкина. Он очень мудрый парень.  

Это его личное дело – лезть в политику или нет. Может, ему станет скучно и он полезет в политику. Но зачем? У него уже такая популярность. Скандальность ему тоже не нужна. Он бы мог этим заниматься, но ему этого не надо. Вообще неблагодарное дело говорить, кем будет Овечкин после карьеры. Думаю, и за карьеру заработал он тоже нормально, – сказал Ренат Лайшев. 

Источник: «Советский спорт»
