«Адмирал» обыграл «Авангард» в овертайме и прервал 8-матчевую серию поражений

«Адмирал» прервал 8-матчевую серию поражений.

«Адмирал » обыграл «Авангард» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Леонида Тамбиева прервала серию из 8 поражений подряд.

На данный момент «Адмирал» занимает 10-е место в таблице Востока с 18 баллами в 21 игре.

«Авангард » идет 3-м на Востоке с 31 очком в 23 матчах.