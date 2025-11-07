«Адмирал» обыграл «Авангард» в овертайме и прервал 8-матчевую серию поражений
«Адмирал» прервал 8-матчевую серию поражений.
«Адмирал» обыграл «Авангард» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева прервала серию из 8 поражений подряд.
На данный момент «Адмирал» занимает 10-е место в таблице Востока с 18 баллами в 21 игре.
«Авангард» идет 3-м на Востоке с 31 очком в 23 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
