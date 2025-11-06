Самонов получит 15 млн рублей от ЦСКА за этот сезон и 50 млн – за следующий («СЭ»)
Александр Самонов заработает 15 млн рублей за сезон в ЦСКА.
Вчера 30-летний голкипер, перешедший из «Салавата Юлаева» в результате обмена, подписал с армейцами новое соглашение до 31 мая 2027 года.
По информации «Спорт-Экспресса», Самонов получит 15 миллионов рублей в этом сезоне. В чемпионате-2026/27 его зарплата составит 50 млн рублей в год.
В текущей регулярке FONBET КХЛ на счету вратаря 14 матчей, в среднем 88,5% сэйвов и коэффициент надежности 3,12.
ЦСКА поместил Мартина в список отказов: у канадца 5 побед в 14 матчах и 90,5% отраженных бросков. Ранее армейцы подписали Самонова
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости