  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон засунул шайбу себе в трусы после 900-го гола Овечкина в НХЛ. К голкиперу подъехал арбитр, шайбу пришлось вернуть
Видео
20

Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон засунул шайбу себе в трусы после 900-го гола Овечкина в НХЛ. К голкиперу подъехал арбитр, шайбу пришлось вернуть

Джордан Биннингтон пытался забрать юбилейную шайбу Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса».

Россиянин отличился во втором периоде игры, забив в ворота Джордана Биннингтона с неудобной руки.

В телетрансляцию попал кадр, в котором видно, как голкипер «Блюз» после гола Овечкина засунул шайбу себе в трусы.

Однако после этого к канадскому вратарю подъехал один из арбитров, после чего Биннингтон достал шайбу и вернул ее.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoДжордан Биннингтон
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
видео
logoСент-Луис
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин забил 900 голов первым в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» с неудобной руки отправил шайбу в ворота «Сент-Луиса»
сегодня, 01:55Видео
Главные новости
НХЛ. «Коламбус» в гостях у «Калгари», «Вашингтон» забил 6 голов «Сент-Луису», «Торонто» обыграл «Юту»
18 минут назадLive
Овечкин забил 977-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 39 шайб
сегодня, 02:00
Овечкин забил 900 голов первым в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» с неудобной руки отправил шайбу в ворота «Сент-Луиса»
сегодня, 01:55Видео
Зислис про Костина в «Авангарде»: «История, что Клим приехал к Буше на собеседование, выглядит по-идиотски. Может, у Ги так заведено? Ты должен правильно зайти к главному тренеру»
вчера, 22:04
Член Зала славы Сундин о Могильном: «Самый талантливый из всех, с кем я играл. Он бы забивал по 60-70 голов за сезон, выступая сейчас»
вчера, 21:42
Гендиректор ФХР об Овечкине: «Амбассадор российского хоккея в мире. Он лоялен к нашему государству, организовывал Putin Team. Это еще надо уметь, чтобы тебя поздравил и Путин, и Трамп»
вчера, 21:24
Кадейкин о 3:4 с «Нефтехимиком»: «Удачу надо заслужить, пока она к «Трактору» спиной. Недостаточно усердно начинаем, может, поэтому халява к нам не прилипает»
вчера, 21:11
Дубас о будущем Кросби в «Питтсбурге»: «У него контракт на этот и следующий сезон. Наши цели совпадают, хотим дать ему шанс снова побороться за Кубок»
вчера, 20:54
Гендиректор ФХР о недопуске на ОИ-2026: «На наш уровень не влияет. Хоккейные страны – Россия, Канада, Швеция, Чехия – могут вообще не участвовать. В международном рейтинге у нас больше очков»
вчера, 20:01
«Ванкувер» расторг контракт с Кравцовым. Форвард прошел драфт отказов (Эллиотт Фридман)
вчера, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» победил после четырех поражений подряд – 6:1 с «Сент-Луисом». Уилсон сделал дубль, он лучший бомбардир команды с 15 очками
10 минут назад
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры
Галиев о Галлане в «Шанхае»: «Ему нравится в России. Сказал, что тут жизнь очень дешевая, в Петербурге все дешево по сравнению с Канадой. Я не согласился»
вчера, 20:33
Генменеджер «Юты»: «Наша цель – плей-офф, у нас высокие стандарты. Если вы придете на наш матч, подумаете, что клуб существует лет 30 – все в джерси, скандируют, поддерживают»
вчера, 20:22
Козлов про обмен Самонова в ЦСКА: «Это к руководству «Салавата». Вязовой – первый вратарь сейчас, Коновалов ему помогает»
вчера, 19:49
Брэзо выбыл на 4 недели из-за травмы, Джерри и Аччари – на 3. «Питтсбург» вызвал Мурашова, Хейнена и Грейвса из АХЛ
вчера, 19:26
Кравец после 1:2 с «Салаватом»: «Североамериканцы 2 месяца назад забивали за «Барыс», были кумирами. А сейчас всех выгоним? Быстро переобуваются болельщики»
вчера, 18:39
Гендиректор ФХР о возвращении России на турниры: «Это связано с нормализацией отношений с Европой и Америкой. Ждем окончания конфликта с Украиной»
вчера, 18:25
Козлов о 2:1 с «Барысом»: «Салават» придерживался плана, знали, что игра за 4 очка. Ремпал пока не готов, он в Уфе готовится к матчам»
вчера, 18:08
«Нефтехимик» подписал Душака до конца сезона. «Шанхай» ранее расторг с ним контракт, у защитника 8 очков в 16 матчах
вчера, 17:16