Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»

Вячеслав Фетисов оценил попытку Биннингтона спрятать шайбу после гола Овечкина.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина .

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

«Любой бы хотел забрать эту шайбу. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю.

Но нужно понимать, что эта шайба принадлежит Александру Овечкину», – сказал Фетисов.

