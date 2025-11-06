Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»
Вячеслав Фетисов оценил попытку Биннингтона спрятать шайбу после гола Овечкина.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.
«Любой бы хотел забрать эту шайбу. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю.
Но нужно понимать, что эта шайба принадлежит Александру Овечкину», – сказал Фетисов.
Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал
🎆 Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
