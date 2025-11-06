Дмитрий Губерниев оценил попытку Биннингтона спрятать шайбу после гола Овечкина.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина .

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

– Удивило желание вратаря соперника сохранить пропущенную шайбу от Александра?

– Сейчас ситуация такая, что все хотят быть причастными к этим рекордам. Он счастливый человек – пропустить такую шайбу от Овечкина…

Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное, хотя это и нехорошо, – сказал Губерниев.

