0

«Шанхай» победил СКА в 3 последних матчах, но котируется андердогом сегодня

СКА примет «Шанхай» в регулярном чемпионате КХЛ.

Китайский клуб победил в трех последних личных встречах, а также в 5 из 6 последних. В начале сентября «Шанхай» разгромил клуб из Санкт-Петербурга со счетом 7:4.

Фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров котируется СКА. На победу петербуржцев с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.65, на итоговый успех «Дрэгонс» – 2.25.

Матч пройдет 6 ноября и начнется в 19:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
