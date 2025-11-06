Ротенберг об Овечкине: «Поздравляю Александра Великого с еще одной грандиозной вершиной. Уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. На его примере учатся молодые хоккеисты»

Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 900-м голом в НХЛ.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о 900-й шайбе форварда «Вашингтона » Александра Овечкина .

Капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

– Александр Овечкин сегодня забросил свою 900-ю шайбу, но в этом чемпионате у него только три гола. Как думаете, разгонится ли легенда по ходу сезона?

– В этом нет никаких сомнений. И знаете, в сборной России даже есть упражнение, как Овечкин забивает с точки вбрасывания. Игроку отдают передачу, и он наносит бросок в одно касание. Мы постоянно показываем это нашим детишкам.

Овечкин имеет уникальные качества, на его примере учатся молодые хоккеисты. Я уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Александра Великого с его еще одной грандиозной вершиной, – сказал Ротенберг.

