Жамнов о 3:2 с ЦСКА: «Дерби есть дерби, любая победа важна в таких матчах. В 3-м периоде пошла «трясогузка» у некоторых игроков – хорошо, что пауза помогла поговорить с ними»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с ЦСКА.
Красно-белые выиграли матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 3:2.
– Как говорится, дерби есть дерби, любая победа важна в таких матчах, особенно с таким соперником, как ЦСКА. Третий период начал складываться не так, как мы хотели, появилась нервозность, «трясогузка» пошла у некоторых игроков. Хорошо, что рекламная пауза помогла поговорить с ребятами.
– Кина многие называют полузащитником или нападающим.
– Пускай шутят дальше. Мы прекрасно знаем его возможности, это защитник атакующего плана. Надеемся, он будет нам помогать и в атаке, и в обороне. Он дает нам необходимую энергию, – сказал Жамнов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
