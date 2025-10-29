Жамнов о 3:2 с ЦСКА: «Дерби есть дерби, любая победа важна в таких матчах. В 3-м периоде пошла «трясогузка» у некоторых игроков – хорошо, что пауза помогла поговорить с ними»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с ЦСКА.

Красно-белые выиграли матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 3:2.

– Как говорится, дерби есть дерби, любая победа важна в таких матчах, особенно с таким соперником, как ЦСКА . Третий период начал складываться не так, как мы хотели, появилась нервозность, «трясогузка» пошла у некоторых игроков. Хорошо, что рекламная пауза помогла поговорить с ребятами.

– Кина многие называют полузащитником или нападающим.

– Пускай шутят дальше. Мы прекрасно знаем его возможности, это защитник атакующего плана. Надеемся, он будет нам помогать и в атаке, и в обороне. Он дает нам необходимую энергию, – сказал Жамнов .