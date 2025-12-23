«Торонто» уволил Марка Савара. В штабе Беруби тренер отвечал за большинство – у «Лифс» худшая реализация в сезоне НХЛ (13,3%)
«Торонто» уволил тренера Марка Савара, отвечавшего за большинство.
«Торонто» объявил об увольнении Марка Савара с должности ассистента главного тренера.
48-летний экс-игрок НХЛ присоединился к «Лифс» летом 2024 года. В штабе Крэйга Беруби он отвечал за игру в большинстве.
В сезоне-2024/25 канадский клуб занял 9-е место в лиге по эффективности реализации численного преимущества (24,8%).
В текущем сезоне показатель упал до 13,3% (12 шайб за 35 игр) и является худшим во всей лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Торонто»
