Никитин о 2:3 от «Спартака»: «Фуфловые удаления сломали всю игру. ЦСКА не смог проконтролировать дисциплину»

Игорь Никитин считает, что ЦСКА проиграл «Спартаку» из-за удалений.

Армейцы потерпели поражение со счетом 2:3 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Игроки ЦСКА заработали пять малых штрафов и пропустили все голы в меньшинстве.

– Все очевидно, фуфловые удаления сломали всю игру.

– Как с ними бороться?

– Если бы знал, уже поборол бы эту ситуацию. Мозг должен быть и характер. Удалились, когда соперник не заставлял это делать, сами виноваты.

– Игра во втором периоде похожа на ту, к которой вы стремитесь?

– В том‑то и дело, что игра состоит из многих компонентов, все могут быть критически важными. У нас пока не хватает мастерства, чтобы контролировать все аспекты игры. Сегодня контролировали только часть, но не смогли проконтролировать дисциплину, – сказал главный тренер ЦСКА.