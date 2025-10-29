Никитин о 2:3 от «Спартака»: «Фуфловые удаления сломали всю игру. ЦСКА не смог проконтролировать дисциплину»
Игорь Никитин считает, что ЦСКА проиграл «Спартаку» из-за удалений.
Армейцы потерпели поражение со счетом 2:3 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Игроки ЦСКА заработали пять малых штрафов и пропустили все голы в меньшинстве.
– Все очевидно, фуфловые удаления сломали всю игру.
– Как с ними бороться?
– Если бы знал, уже поборол бы эту ситуацию. Мозг должен быть и характер. Удалились, когда соперник не заставлял это делать, сами виноваты.
– Игра во втором периоде похожа на ту, к которой вы стремитесь?
– В том‑то и дело, что игра состоит из многих компонентов, все могут быть критически важными. У нас пока не хватает мастерства, чтобы контролировать все аспекты игры. Сегодня контролировали только часть, но не смогли проконтролировать дисциплину, – сказал главный тренер ЦСКА.
