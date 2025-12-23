Мичков забил «Ванкуверу» в пустые ворота – 1-й гол за 11 матчей. У него 20 очков в 35 играх в сезоне

Матвей Мичков забил «Ванкуверу» в пустые ворота – 1-й гол за 11 матчей.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков прервал 10-матчевую безголевую серию, поразив пустые ворота «Ванкувера » (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 21-летнего россиянина стало 20 (9+11) очков в 35 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 14:41.

Сегодня Мичков (13:57 – 10-е время среди форвардов «Флайерс», полезность «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием.