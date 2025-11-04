Агент Кузнецова: «Придумали, что за Евгением тянется какой-то шлейф. Сейчас к нему невозможно докопаться – он идеально ведет себя и работает»

Агент Евгения Кузнецова: сейчас он идеально работает, невозможно докопаться.

Агент Шуми Бабаев заявил, что Евгений Кузнецов идеально ведет себя в «Металлурге ».

33-летний форвард не вошел в состав команды на выездную серию. Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин заявил , что Кузнецов находится в плохой физической форме.

«Каждое упоминание Кузнецова приносит какую-то статистику по просмотрам, и сразу все начинают читать. Придумали, что за ним тянется какой-то шлейф. Но сейчас к нему докопаться невозможно, он идеально ведет себя и работает. Поэтому надо что-то выдумать, какой-то конфликт внутри.

После приезда команды мы поймем, как все двигается, и со спокойной головой будем принимать совместные решения. Я надеюсь, что все будет хорошо.

Все ребята поддерживают его и хотят, чтобы он остался. Руководители тоже говорят, что он нужен команде. Тренер тоже ни разу не сказал, что он не нужен. Поэтому я бы, честно говоря, ситуацию не раскалял. Наоборот, надо ее отпустить и посмотреть, как все будет. Думаю, все будет нормально», – заявил Бабаев.

