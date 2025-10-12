  • Спортс
6

Овечкин вышел на 7-е место в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах (785), обогнав Лемье. До идущего 6-м Дионна – 26 баллов

Александр Овечкин вышел на 7-е место в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах.

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:2). 

На счету 40-летнего россиянина 1624 (897+727) очка в 1493 матчах в регулярках за карьеру – 11-й результат в истории лиги. 

При этом в 749 гостевых матчах Овечкин набрал 785 (457+328) баллов. По этому показателю он вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обогнав Марио Лемье (784 очка в 443 играх). 

Выше идут Уэйн Гретцки (1298 в 742), Марк Мессье (880 в 875), Яромир Ягр (860 в 856), Стив Айзерман (857 в 749), Рон Фрэнсис (820 в 861) и Марсель Дионн (811 в 668). 

В топ-10 также входят Горди Хоу (778 в 883) и Сидни Кросби («Питтсбург», 759 в 658). 

