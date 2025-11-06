«Вашингтон» победил после четырех поражений подряд – 6:1 с «Сент-Луисом». Уилсон сделал дубль, он лучший бомбардир команды с 15 очками
«Вашингтон» победил после четырех поражений подряд.
«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, команда тренера Спенсера Карбери прервала серию поражений из четырех матчей. «Кэпиталс» имеют в активе 15 очков в 13 матчах и занимают 8-е место в таблице Восточной конференции.
В матче против «Блюз» нападающий Том Уилсон сделал дубль. В его активе 15 (8+7) очков в 13 матчах – он является лучшим бомбардиров команды. Кроме того, защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран сделал три результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
