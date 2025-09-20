Артюхин об изменениях в «Ладе»: «Возможно, так хотят встряхнуть ребят, что пора просыпаться. Все произошло слишком рано»

Евгений Артюхин прокомментировал текущую ситуацию в «Ладе».

Клуб ранее расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым . Также был уволен тренер Павел Зубов и расторгнуты контракты с хоккеистами Александром Хохлачевым и Егором Рыковым .

Новым главным тренером «Лады» стал Павел Десятков.

На данный момент «Лада » находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.

«Мне сложно это комментировать, руководству клуба виднее. Может, там есть конфликт, сложно судить. Возможно, так хотят встряхнуть ребят, чтобы они поняли, что пора просыпаться и начинать играть. Непонятная ситуация, но руководству виднее.

Может быть, люди не оправдывают ожиданий, ведь команда должна сильнее играть. С другой стороны, с бюджетом «Лады» сложно о чем-то говорить. На мой взгляд, все это произошло слишком рано», – сказал бывший нападающий сборной России.