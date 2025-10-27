Рыков подписал пробный контракт с «Трактором». Защитник сыграл 4 матча за «Ладу» в этом сезоне
Егор Рыков перешел в «Трактор».
28-летний защитник подписал пробное соглашение с уральским клубом.
Егор Рыков начал нынешний сезон в «Ладе», но договор с ним был расторгнут в середине сентября.
За тольяттинскую команду хоккеист провел 4 матча и сделал 1 результативную передачу при полезности «0». Его статистику можно изучить по ссылке.
В общей сложности Рыков сыграл 302 игры в регулярных чемпионата КХЛ и набрал 60 (6+54) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
