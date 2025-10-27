Рыков подписал пробный контракт с «Трактором». Защитник сыграл 4 матча за «Ладу» в этом сезоне

Егор Рыков перешел в «Трактор».

28-летний защитник подписал пробное соглашение с уральским клубом.

Егор Рыков начал нынешний сезон в «Ладе», но договор с ним был расторгнут в середине сентября.

За тольяттинскую команду хоккеист провел 4 матча и сделал 1 результативную передачу при полезности «0». Его статистику можно изучить по ссылке .

В общей сложности Рыков сыграл 302 игры в регулярных чемпионата КХЛ и набрал 60 (6+54) очков.