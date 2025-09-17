  • Спортс
Жена Овечкина выложила фото игрока с детьми и числом 40 из воздушных шаров. Сегодня капитан «Вашингтона» празднует юбилей

Жена Александра Овечкина выложила фото игрока с детьми.

В кадре также присутствуют воздушные шары, изображающие число 40. Сегодня капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.

«Birthday morning (утро дня рождения – Спортс’‘)», – написала в соцсетях жена российского хоккеиста Настасия Овечкина.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Жена Овечкина поучаствовала в показе в рамках Московской недели моды

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Настасии Овечкиной
