Жена Овечкина выложила фото игрока с детьми и числом 40 из воздушных шаров. Сегодня капитан «Вашингтона» празднует юбилей
Жена Александра Овечкина выложила фото игрока с детьми.
В кадре также присутствуют воздушные шары, изображающие число 40. Сегодня капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.
«Birthday morning (утро дня рождения – Спортс’‘)», – написала в соцсетях жена российского хоккеиста Настасия Овечкина.
