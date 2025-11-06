Овечкин про 900 голов в регулярках НХЛ: «Я все еще играю, впереди много матчей. Подумаю об этом, когда закончу»

Александр Овечкин про 900 голов в НХЛ: подумаю об этом, когда закончу карьеру.

40-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Сент-Луисом» (6:1).

«Я все еще играю, у меня впереди много матчей, но когда закончу, конечно, подумаю обо всем этом.

Ребята на скамейке говорили, что 900 шайб – это нечто особенное. Да, сегодняшний рубеж особенный – стать первым игроком, который это сделал.

Пару дней назад кто-то спросил, думаю ли я об этом? Конечно. Это огромное число. Приятно, что все случилось дома, чтобы болельщики и семья могли присутствовать», – сказал Овечкин .

🎆 Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки