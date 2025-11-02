Каменский про 4 матча без очков у Овечкина: «Саша – великий игрок, побил все рекорды. Он сможет выровнять ситуацию, такие периоды бывают у каждого»
Валерий Каменский об Александре Овечкине: великий игрок, побил все рекорды.
Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал серию Александра Овечкина из четырех матчей без набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 7 (2+5) очков за 12 игр в этом сезоне.
«Конечно, он сможет выровнять ситуацию. Саша – великий игрок, он забросил больше всех шайб на этой планете, побил все рекорды.
Он профессионал, знает, что делает, и мы должны помочь ему с этим. Поэтому не надо делать заранее никаких выводов.
Такие периоды бывают в жизни каждого, но все будет нормально», – сказал Каменский.
Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало» – впервые с апреля 2023 года. Капитан «Вашингтона» в 1-й раз в этом сезоне встал на точку
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
