Галиев о Галлане в «Шанхае»: «Ему нравится в России. Сказал, что тут жизнь очень дешевая, в Петербурге все дешево по сравнению с Канадой. Я не согласился»

Станислав Галиев: Жерар Галлан сказал, что в Петербурге все очень дешевое.

Нападающий минского «Динамо » Станислав Галиев рассказал, что главному тренеру «Шанхая » Жерару Галлану нравится жизнь в Санкт-Петербурге.

– Вы играли под руководством Жерара Галлана еще в Квебеке. Вас в «Шанхай» не звали?

– В «Шанхай» не звали, но после игры с ними (Жераром Галланом и его помощником Майком Келли – Спортс’‘) мы приятно пообщались, вспомнили былое время. На самом деле забавно, что они снова вернулись сюда и снова вдвоем – кажется, они всегда работают вместе. Последний раз они были в России, как раз когда приезжали общаться со мной, позвать в юниорскую лигу Квебека. В этот раз сказал им: «Добро пожаловать обратно».

Им очень нравится в России, на самом деле. Они мне сказали, что у нас тут жизнь дешевая. Я им сказал: «В смысле дешевая?» Сказали, что по сравнению с Канадой в Санкт-Петербурге все дешево. Я не согласился с ними, – сказал Станислав Галиев .