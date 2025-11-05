  • Спортс
  • Генменеджер «Юты»: «Наша цель – плей-офф, у нас высокие стандарты. Если вы придете на наш матч, подумаете, что клуб существует лет 30 – все в джерси, скандируют, поддерживают»
Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг рассказал, что клуб ставит перед собой цель попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. 

«Мы сами себе самые строгие критики. Никто не предъявляет к нам более высоких требований, чем мы сами. В нашей организации всегда установлены высокие стандарты, и мы не боимся говорить о них вслух и бросать себе вызов.

Наша цель – попасть в плей-офф. Мы считаем, что команда уже достаточно сильна, чтобы сделать этот шаг. Центральный дивизион очень сложный, без доли удачи не обойтись. Но, как правило, если команда работает, удача сама приходит. Так что да, мы этого хотим.

В прошлом сезоне мы были разочарованы, что не попали в восьмерку. Сейчас все упирается в стабильность – не впадать в эйфорию после побед и не падать духом после поражений. Посмотрим, чего сможем добиться. Команда еще молодая, но начало у нас хорошее.

Если вы придете на нашу игру, вы подумаете, что команда существует уже лет тридцать. Все в джерси, скандируют, поддерживают. Это все – про команду. Атмосфера такая, будто мы здесь всегда были», – сказал Билл Армстронг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
