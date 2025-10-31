Хохлачев забил 6 голов в 11 матчах за «Салават». У форварда было 8 шайб за 60 игр позапрошлой регулярки и 8 голов – за 63 матча прошлой
Александр Хохлачев забросил шестую шайбу за «Салават Юлаев».
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хохлачев забил в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:0).
32-летний форвард уфимцев набрал 9 (6+3) баллов в 11 матчах за «Салават», в который он изначально пришел на пробный контракт. Хоккеист начинал сезон в «Ладе», за которую провел всего три игры.
Сейчас у Александра 6 голов. В позапрошлом сезоне, выступая за «Амур», Хохлачев забил 8 голов за 60 матчей регулярки.
В прошлом сезоне хоккеист играл за «Амур» и «Сочи», забросив 8 шайб в 63 матчах регулярки.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
