Хохлачев забил 6 голов в 11 матчах за «Салават». У форварда было 8 шайб за 60 игр позапрошлой регулярки и 8 голов – за 63 матча прошлой

Александр Хохлачев забросил шестую шайбу за «Салават Юлаев».

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хохлачев забил в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала » (5:0).

32-летний форвард уфимцев набрал 9 (6+3) баллов в 11 матчах за «Салават », в который он изначально пришел на пробный контракт. Хоккеист начинал сезон в «Ладе», за которую провел всего три игры.

Сейчас у Александра 6 голов. В позапрошлом сезоне, выступая за «Амур», Хохлачев забил 8 голов за 60 матчей регулярки.

В прошлом сезоне хоккеист играл за «Амур » и «Сочи», забросив 8 шайб в 63 матчах регулярки.