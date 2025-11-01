«Шанхай» прервал серию из 5 поражений, победив «Северсталь» – 6:3. Команда Козырева проиграла дважды после 8 побед подряд и идет 2-й на Западе

У «Шанхая» прервалась серия из 5 поражений подряд.

Команда под руководством Жерара Галлана обыграла «Северсталь» (6:3) в выездном матче FONBET КХЛ.

Таким образом, «Шанхай » победил впервые за 6 матчей. Клуб набрал 25 очков в 20 матчах и в данный момент занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

«Северсталь » проиграла 2-й матч после 8 побед подряд. Команда Андрея Козырева идет 2-й на Западе с 28 баллами после 22 встреч.