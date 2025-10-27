Тамбиев о спаренных матчах: «Первые игры «Адмиралу» всегда тяжело даются – дело в перелетах и в смене часовых поясов. Это любому человеку будет даваться очень сложно»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Ак Барса».

Клуб из Владивостока проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ – 2:3 ОТ.

– Соперник перевел игру в овертайм. А там уже ошибка нашего игрока, и «Ак Барс» нас за это не простил.

– С чем связано, что вы решили поставить в ворота Арсения Цыбу с первых минут?

– Надо же когда‑то ему дать сыграть. Мы с Адамом Гуской проиграли три матча подряд. Ну а Цыба хорошо тренируется, есть прогресс. Доволен ли я его игрой? Мне тяжело давать оценку вратарю. Если бы победили, то я был бы доволен, если аккуратно говорить.

– Вы провели намного более качественный матч с «Ак Барсом», чем предыдущий, когда уступили Казани со счетом 3:5. Ваш клуб нередко проводит такие двойные матчи по ходу сезона. Вы так присматриваетесь к сопернику?

– Здесь дело не в спаренных матчах. А в перелетах и в смене часовых поясов. Поэтому нам первые матчи всегда тяжело даются. Да мы и первый матч сыграли неплохо, если убрать удаления. Сегодня просто удалялись меньше. Я буду аккуратен с этими удалениями, не хочу этих штрафов. Оставлю без комментариев два удаления в третьем периоде. А так здесь дело только в перелетах и смене часовых поясов – это любому человеку будет даваться очень сложно.

– Вы ведь пораньше прилетели перед первой игрой.

– Прилететь нужно за четыре‑пять дней. Тогда будет пораньше. А первая игра попадает на третий день. Хорошо хоть она случилась в 17:00 в выходной, это в полночь по Владивостоку. Ну, а эта игра пришлась как раз на пятый день, и мы были уже на себя похожи, – сказал Тамбиев .