«Металлург» победил «Адмирал» на выезде – 2:1. Это 8-е поражение подряд для клуба из Владивостока

«Металлург» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

Игра FONBET чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Металлургом» проходила во Владивостоке и завершилась в пользу гостей (2:1).

По две голевые передачи на счету Романа Канцерова и Егора Яковлева .

Для «Адмирала » это поражение стало восьмым подряд. Команда Леонида Тамбиева идет последней на Востоке, набрав 16 очков за 20 игр.

«Металлург » упрочил лидерство в Восточной конференции, имея в активе 36 очков после 23 матчей.

7 ноября «Адмирал» дома сыграет с «Авангардом», «Металлург» в тот же день проведет гостевой матч с «Амуром».