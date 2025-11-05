«Металлург» победил «Адмирал» на выезде – 2:1. Это 8-е поражение подряд для клуба из Владивостока
«Металлург» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.
Игра FONBET чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Металлургом» проходила во Владивостоке и завершилась в пользу гостей (2:1).
По две голевые передачи на счету Романа Канцерова и Егора Яковлева.
Для «Адмирала» это поражение стало восьмым подряд. Команда Леонида Тамбиева идет последней на Востоке, набрав 16 очков за 20 игр.
«Металлург» упрочил лидерство в Восточной конференции, имея в активе 36 очков после 23 матчей.
7 ноября «Адмирал» дома сыграет с «Авангардом», «Металлург» в тот же день проведет гостевой матч с «Амуром».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
