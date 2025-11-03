Форвард «Металлурга» Канцеров забил 14-й гол в сезоне и лидирует в гонке снайперов КХЛ. Проспект «Чикаго» набрал 22 очка в 22 матчах чемпионата

Роман Канцеров забил 14-й гол в сезоне КХЛ.

21-летний нападающий «Металлурга » Роман Канцеров забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Шанхай » (6:1).

Эта шайба стала 14-й в нынешнем сезоне для форварда, который лидирует в гонке снайперов, опережая Сэма Энаса из минского «Динамо», у которого 12 голов.

Роман Канцеров набрал 22 (14+8) очка в 22 матчах чемпионата.

Хоккеист выбран «Чикаго » под общим 44-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023.