Форвард «Металлурга» Канцеров забил 14-й гол в сезоне и лидирует в гонке снайперов КХЛ. Проспект «Чикаго» набрал 22 очка в 22 матчах чемпионата
Роман Канцеров забил 14-й гол в сезоне КХЛ.
21-летний нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Шанхай» (6:1).
Эта шайба стала 14-й в нынешнем сезоне для форварда, который лидирует в гонке снайперов, опережая Сэма Энаса из минского «Динамо», у которого 12 голов.
Роман Канцеров набрал 22 (14+8) очка в 22 матчах чемпионата.
Хоккеист выбран «Чикаго» под общим 44-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
