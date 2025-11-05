Задорова оскорбляли в соцсетях за удар Шефера в игре с «Айлендерс», защитник ответил: «Валите из моей лички и идите на стадион. Сегодня там было тихо, как в библиотеке»

Никита Задоров подвергся оскорблениям в соцсетях.

Защитника «Бостона » Никиту Задорова оскорбляли в соцсетях после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).

Во втором периоде 30-летний россиянин толкнул у борта 18-летнего Мэттью Шефера , сбив его с ног. Когда тот поднялся на колени, Задоров ударил его по лицу. После этого началась массовая стычка.

Задоров выложил скриншот личных сообщений с ругательствами в свою сторону и подписал его: «Валите из моей лички и идите на стадион поддерживать свою команду. Сегодня там было тихо, как в библиотеке».

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей за «Брюинс» и набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 2» и 24 минутах штрафа.

