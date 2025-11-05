  • Спортс
  • КХЛ показала игровые свитеры к Матчу звезд-2026: «Точное попадание в цвета региона – одна из важных черт джерси»
Фото
4

КХЛ показала игровые свитеры к Матчу звезд КХЛ-2026.

КХЛ продемонстрировала игровую форму для участников Матча звезд-2026, который пройдет с 6 по 8 февраля в Екатеринбурге.

«Цветовая гамма игровых джерси включает малахитово-зеленый, медный, графитово-черный и серый цвета. Это отсылка к месту проведения FONBET Матча звезд: малахитово-зеленый символизирует добычу изумруда, медный – добычу меди и визуальный облик «УГМК-Арены», а графитово-черный и серый подчеркивают индустриальное значение Урала.

Точное попадание в цвета региона – одна из важных черт джерси: за счет этого достигается прямая ассоциация с городом, принимающим звездный уикенд.

Главный символ Урала, известный по всему миру – горы. Именно стилизованный силуэт гор, выведенный крупной диагональю на груди, стал ключевым акцентом джерси. Ломаная линия гребня, притягивающая внимание, символизирует горный рельеф, а контрастные «склоны» придают объем и формируют узнаваемый образ.

Графические элементы джерси – логотип FONBET Матча звезд, фамилии игроков и номера – выполнены в белом цвете для обеспечения читаемости с дальних телевизионных планов в динамике игры.

Для реализации этого дизайна производителем разработаны уникальные лекала, которые необходимы для точного соединения «горного» рисунка на груди и рукавах. Линия диагонали заложена на уровне кроя, чтобы мотив оставался целостным при движении.

Все графические элементы представляют собой кроено-сшивные конструкции: они выполнены из отдельных панелей, раскроенных и прошитых на изделии. Для достижения точных малахитовых, медных, графитовых и серых оттенков проведена отдельная фабричная окраска полотен ткани по согласованным цветовым значениям», – сообщила КХЛ.

Фото: khl.ru

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
УГМК-Арена
logoстиль
игровая форма
фото
logoМатч звезд КХЛ
