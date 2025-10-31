«Сибирь» показала альтернативную форму к дню рождения клуба: «В основе – буква «С» в стилистике 70‑х и снежинка из начала 80‑х»
«Сибирь» показала альтернативную форму к дню рождения клуба.
«Представляем альтернативный вариант игровой формы, созданный в духе преемственности клубных традиций!
В основе нового логотипа – гармоничное объединение двух знаковых элементов из истории клуба: буква «С», воспроизведенная в стилистике эмблем 1970‑х годов и снежинка, воссозданная по образцу наплечной эмблемы с игровых свитеров начала 1980‑х годов.
Отпразднуем день рождения клуба 4 ноября на матче с «Торпедо» и сыграем в этой форме!» – сказано в сообщении «Сибири».
Фото: t.me/hockeyclubsibir
