«Сибирь» показала альтернативную форму к дню рождения клуба: «В основе – буква «С» в стилистике 70‑х и снежинка из начала 80‑х»

«Сибирь» показала альтернативную форму к дню рождения клуба.

«Представляем альтернативный вариант игровой формы, созданный в духе преемственности клубных традиций!

В основе нового логотипа – гармоничное объединение двух знаковых элементов из истории клуба: буква «С», воспроизведенная в стилистике эмблем 1970‑х годов и снежинка, воссозданная по образцу наплечной эмблемы с игровых свитеров начала 1980‑х годов.

Отпразднуем день рождения клуба 4 ноября на матче с «Торпедо » и сыграем в этой форме!» – сказано в сообщении «Сибири ».

Фото: t.me/hockeyclubsibir

Песец Сеня стал талисманом «Сибирских Снайперов» из МХЛ: «К нам пришел Песец»